Feum air 'atharrachadh radaigeach' an roinn a' chùraim

Thuirt àrd-chomhairliche air a' Ghàidhealtachd gu bheil feum air atharrachadh radaigeach ann an cùram do sheann daoine san sgìre.

Tha an Comh. Linda Rothach, a tha na cathraiche air Comataidh na Slàinte is a' Chùraim aig Comhairle na Gàidhealtachd, ag ràdh gum bu chòir an cothrom a ghabhail às dèidh staing a' Choròna-bhìorais gus atharrachaidhean bunaiteach a dhèanamh.

Bha an Comh. Rothach i fhèin ag obair ann an dachaighean-cùraim fad còig bliadhna deug.

Dh'innis i gum bu chòir mòran a bharrachd a dhèanamh gus am faigh daoine cùram san dachaigh agus sa choimhearsnachd.

Feallsanachd

Gu dearbh, mhìnich i nach bu chòir do sheann daoine a bhith a' fuireach ann an dachaighean-cùraim ach mura faigh iad cùram freagarrach aig an taigh no aig ìre na coimhearsnachd.

"Feumaidh sinn an dòigh 's a bheil cùram ga thoirt seachad air a' Ghàidhealtachd atharrachadh. Chan e airgead a ghluasad gu buidseatan eile a tha a dhìth oirnn an seo ach feallsanachd dhiofraichte", thuirt an Comh. Rothach.

"Tha mi a' creidsinn gu làidir gum faigh seann daoine an cùram as fheàrr a th'ann sa choimhearsnachd.

"Bidh feum gu siorraidh air dachaighean-cùraim agus an ìre sin de chùram, ach chan ann idir mar a tha iad an-dràsta.

"Tha mi den bheachd gum bu chòir dha a bhith comasach do thòrr, tòrr a bharrachd dhaoine - agus daoine le feumalachdan sònraichte - a bhith a' fuireach aig an taigh.

"Feumaidh sinn an cothrom a tha seo a ghreimeachadh airson atharrachadh radaigeach a dhèanamh", thuirt i.

Baile

Aig an dearbh àm, dh'innis Raghnall Dòmhnallach, a bha na chomhairliche san Eilean Sgitheanach is a tha air a bhith ag obair gus na molaidhean aig Sir Lewis Ritchie a thaobh seirbheis slàinte an eilein a chur an-sàs, mu phlanaichean airson 'baile cùraim' san eilean.

Mhìnich Mgr Dòmhnallach gun robhar ag obair air a' phlana mus do nochd an Coròna-bhìoras.

"Bhiodh seòrsa de hub ann le leapannan cùraim agus leapannan ospadal coimhearsnachd, is bhiodh cùram san dachaigh is àiteachan-fuirich sònraichte do sheann daoine timcheall air sin", thuirt e.