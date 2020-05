'Comhairle' airson Neil Gaiman

Image copyright Getty Images

Dh'innis Poileas Alba gu bheil iad air bruidhinn ris an sgrìobhadair Neil Gaiman, às dèidh dha siubhal à New Zealand chun Eilein Sgitheanaich nas tràithe air a' mhìos.

Sgrìobh Mgr Gaiman air loidhne gun tàinig e à Auckland, tro Los Angeles agus Lunainn, airson ùine a chur seachad aig taigh a th' aige san eilean.

Thuirt Mgr Gaiman, a sgrìobh The Good Omens agus American Gods, gun robh feum aige fhèin agus a bhean ann an New Zealand air beagan ùine air falbh bho chèile.

Ach chuir seo an caothach air gu leòr is iad mì-thoilichte gun robh Mgr Gaiman air riaghailtean a' Choròna-bhìorais a bhriseadh.

Càineadh

"Tha cuid a rèir choltais a' smaointinn nach leig iad a leas cumail ris na riaghailtean a th' ann", thuirt BP an Eilein Sgitheanaich, Iain Blackford.

"Nochd e san Eilean Sgitheanach aig àm cho doirbh is an Coròna-bhìoras ma sgaoil ann an dachaigh-cùraim am Port Rìgh is daoine air am beatha a chall.

"Thàinig e tro Los Angeles is tro Heathrow is cha robh fios aige cò bha faisg air.

"Chan eil e math gu leòr", thuirt e.

Dh' innnis Poileas Alba gu bheil iad air fios a chur air Mgr Gaiman is gun tug iad comhairle dha mu na riaghailtean a th' ann.