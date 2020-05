Èisteachd Diciadain a thaobh Home Farm

Bidh èisteachd cùirte ann Diciadain a thaobh cead na companaidh HC-One a bhith a' ruith dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh.

Thàinig dearbhadh air an deireadh-sheachdain gu bheil an deicheamh duine a bha a' fuireach ann an Home Farm air am beatha a chall le Covid-19.

Thathas a' feitheamh aithisg bho Luchd-sgrùdaidh a' Chùraim a thadhail air an dachaigh an t-seachdain seo chaidh is a thog draghan mòra mun ìre de chùram.

Às dèidh dhan luchd-srùdaidh tadhal air Home Farm Dimàirt, 's e NHS na Gàidhealtachd a tha a-nise gu ìre mhòir a' ruith na dachaigh.

Dleasdanas

Tha atharrachadh ann cuideachd bho Dhiluain a thaobh a' phoileasaidh nàiseanta mu dhachaigean-cùraim.

Bidh dleastanas air an NHS agus eòlaichean aig ìre ionadail sùil nas dlùithe a chumail air dachaighean is thèid sgiobaidhean ùra a chruthachadh gus barrachd taic a thoirt do dhachaighean far a bheil Covid-19.

Aig an dearbh àm, thuirt BPA an Eilein Sgitheanaich, Iain Blackford, gu bheil esan air sgrìobhadh gu HC-One is e ag ràdh gu bheil dleasdanas moralta air companaidhean prìobhaideach a tha a' ruith dhachaighean-cùraim a bhith a' toirt làn phàigheadh do luchd-obrach a tha dheth tinn.