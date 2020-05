Home Farm

Chaidh dearbhadh gu bheil an ochdamh euslainteach air an robh Covid-19 aig dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh air bàsachadh. Chaochail an neach Diciadain. Tha Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim a' dol gu cùirt ann an oidhirp an cead airson Home Farm a ruith a thoirt bhon chompanaidh leis a bheil e, HC-One. Seo an dèidh dhan ùghdarras a dhol dhan dachaigh-chùraim Dimàirt gun rabhadh. Bha dragh orra mun ìre de chùram a bha ga thoirt seachad agus an Coròna-bhìoras air sgapadh gu mòr am measg luchd-còmhnaidh agus luchd-obrach.

Steòrnabhagh

Dh'innis Poileas Alba nach eil iad a' dèiligeadh ri bàs fhireannaich ann an Steòrnabhagh aig toiseach na seachdain mar chùis amharasaich. Chaidh na Poilis a ghairm gu dachaigh air Bràigh Mhic a' Mhaoilein mu 08:45m Diluain, far an d' fhuair iad duine aois 48 bliadhna marbh. Chaidh aithisg gu Neach-Casaid a' Chrùin.

Oilthigh Dhùn Èideann

Tha suidheachadh ionmhais fhir de phrìomh oilthighean na h-Alba ann am fìor chunnart ri linn a' Choròna-bhìorais, a rèir a phrionnsabail. Thuirt an t-Oll. Peadar MacMhathain gum faodadh gun tuit teachd a-steach bliadhnail Oilthigh Dhùn Èideann mu £150m. Tha fianais mu staid ionmhais cholaistean agus oilthighean ga cur mu choinneimh Comataidh Foghlaim Pàrlamaid na h-Alba an-diugh.

A' Ghearmailt

Tha figearan ùra a' sealltainn gun robh crìonadh de 2.2% ann an eaconomaidh na Gearmailt sa chiad chairteal den bhliadhna. Seo an crìonadh as motha bho bha staing ionmhais anns an dùthaich ann an 2009.

Avanti

Chaid ìmpidh a chur air luchd-siubhail phrìomh loidhne rèile a' chosta an iar gun a dhol chun an trèana gun ticead a cheannach ro làimh bho Dhiluain. Tha Avanti a tha a' ruith na seirbheis cuideachd ag iarraidh air luchd-siubhail còmhdach-aghaidh a chur orra, agus mura cuir, gur dòcha gun tèid àite air an trèana a dhiùltadh dhaibh. Tha iad cuideachd a' dol a chumail smachd air an àireamh dhaoine anns na carbadan. Chan eil iad airson 's gum bi còrr agus cairteal de na suidheachain aca làn.