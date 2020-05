Àrd-sheanadh bhiortail na h-Eaglaise Saoire

Cumaidh an Eaglais Shaor àrd-sheanadh air-loidhne 'son a' chiad turas Diluain.

Cleas iomadh buidheann eile, tha staing a' Choròna-bhìorais air bualadh air an Eaglais is air bacadh a chur air an obair aca.

Am measg nan ceumanan a ghabh iad, chaidh an cruinneachadh bliadhnail aca ann an Dùn Èideann, a bha còir a bhith a' tòiseachadh Diluain, a chur dheth.

Ach tha an Eaglais Shaor ag ràdh gu bheil e cudromach gun tèid àrd-sheanadh a chumail air dòigh air choireigin is grunn nithean ann ris am feumar dèiligeadh.

Nì iad sin air-loidhne Diluain.

"Bidh sinn a' coimhead ri rudan a chur air adhart a tha èiginneach a thaobh ùine is a dh'fheumas sinn a chur ann an àite an-dràsta", dh'innis prìomh-chlàrc an t-Seanaidh, an t-Urr. Calum MacLeòid bho Eaglais Shaor Shiaboist.

"Bidh rudan againn bho Bhòrd nam Misean, bho Bhòrd an t-Seimineiridh agus bho Bhòrd na Ministrealachd.

"Còmhla ri sin, tha sinn ag iarraidh gum bi an Soisgeul a' dol air adhart mar a b' àbhaist cho fad 's as urrainn agus bidh sinn a' cur nithean ann an àite airson daoine mar eisimpleir a tha air crìochnachadh am foghlam 'son a bhith nam ministearan, gum faigh sinn air deuchainnean a dhèanamh 'son gum faigh iad cead a bhith a' dol a shearmonachadh an t-Soisgeil.

"Cuideachd gum faigh coithionalan a tha bàn air a bhith a' gairm mhinistearan, agus gum faigh clèirean a bhith a' suidheachadh mhinistearan anns na coithionalan", thuirt e.

"Duilich"

Dh'innis Mgr MacLeòid gu bheil suidheachadh a' Choròna-bhìorais air a bhith na dhùbhlan dhan Eaglais.

Thuirt e ged a tha iad air cuid de rudan a chur ann an àite gus obair na h-Eaglaise a chumail a' dol agus taic a chumail ri daoine - mar sheirbheisean a chlàradh is a chraoladh air loidhne - gur e saoghal gu tur eadar-dhealaichte a th' aca.

"A thaobh a bhith a' cuideachadh dhaoine is a bhith a' dol am measg dhaoine, chan urrainn dhuinn sin a dhèanamh.

"Ma bhìos èiginn sam bith no tinneas, no ma chailleas duine luchd an gràidh, chan urrainn dhuinn ach a bhith a' bruidhinn riutha air a' fòn.

"Tha an Eaglais mu dhèidhinn an t-Soisgeil ach tha an Eaglais cuideachd mu dhèidhinn daoine.

"Chan urrainn dhuinn a bhith am measg dhaoine mar a b' abhàist is mar a mhiannaicheadh sinn.

"Tha sin duilich dhuinn fhìn is tha e duilich dhan t-sluagh cuideachd", thuirt e.