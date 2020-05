Dh'innis buidhnean baidhseagail ann an Inbhir Nis gu bheil iad gu math nas trainge na bha iad mun àm seo an-uiridh.

Ged is e àm an earraich as trainge dhaibh, tha iad ag ràdh leis an lockdown, gu bheil na h-uiread de dhaoine airson baidhseagal ùr a cheannach neo a chàradh - 's gum feum iad feitheamh còrr is cola-deug air a shon.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.