Bòrd Aiseirigh aig Comhairle na Gàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air Bòrd Aiseirigh a chur air dòigh 'son tighinn a-mach às an lockdown.

Bidh am bòrd a' cur air dòigh phlanaichean agus a' co-òrdachadh mar a thèid cùisean a ghluasad air adhart.

Thuirt a' Chomhairle gun tèid stiùreadh a thoirt do bhuidhnean a tha ag obair leotha anns na coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd airson piseach a thoirt air slàinte, soirbheachas agus eaconamaidh na sgìre.

'S e Leas Cheannard na Comhairle, An Comh. Alasdair Christie, a bhitheas na chathraiche air a' bhòrd agus bidh aigesan ri molaidhean a thoirt seachad airson na slighe air adhart.

Dùbhlan

Airson a' chòrr dhen bhòrd, bidh cothromachadh ann a thaobh poileataigs.

Bidh am bòrd ag amas 'sa chiad àite air mar a thèid aca air luchd-obrach a thilleadh a dh'obair ann an dòigh shàbhailte, a' toirt prìomhachas do chuid a sheirbheisean agus a bhith a' toirt sùil air a' bhuidseat agus na goireasan a th' aca, a bharrachd air coimhead air suidheachadh eaconomach na comhairle anns an fharsaingeachd.

Thuirt an Comh. Christie gur dòcha gur e seo an dùbhlan as motha a tha air a bhith aig a' Chomhairle.

"Bidh buaidh a' Choròna-bhìorais na chnap-starra dhuinn airson ùine mhòr mhòr.

"Obrachaidh am bòrd le daoine, le buidhnean agus le gnìomhachasan airson beachdan agus smuaintean air mar a thèid againn air an dùbhlan seo a choileanadh", thuirt e.

Foillsichidh am Bòrd Aiseirigh dreach den phlana aca aig an ath-choinneimh dhen Chomhairle anns an Òg Mhìos.