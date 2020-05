Dòchas aig Highlife Highland 'son an ama ri teachd

Image copyright Maree Nicolson Image caption Tha Taigh-tasgaidh Inbhir Nis am measg nan goireasan a tha Highlife Highland a' ruith.

Ged a tha uallach mòr air Steve Walsh leis gu bheil iad air a' chuid mhòr den teachd a-steach aig an urras charthannais a chall, le goireansan spòrs, taighean-tasgaidh is àitean cultarail eile dùinte.

Tha a' chuid mhòr den 1,400 luchd-obrach aig Highlife Highland air an sgeama-fòrlaidh an dràsta agus tha an t-urras a' faighinn taic eile bhon Riaghaltas a thaobh a bhith a' cumail a' dol.

Thuirt Mgr Walsh gur e an luchd-obrach an rud as cudromaiche dhan bhuidhinn agus tha e airson 's gum bi cosnaidhean aca nuair a thòisicheas sinn a' tighinn a-mach à lockdown.

"Feumaidh sinn dèanamh cinnteach gu bheil sinn a' toirt taic dhan eaconomaidh agus mar phàirt dheth sin, gu bheil sinn a' toirt chosnaidhean math seachad tron charthannas again," thuirt e.Tha ceannard Highlife Highland dòchasach gun tèid aca air na goireasan aca a chumail a' dol às dèidh staing a' Choròna-bhìorais.