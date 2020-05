Toll de £4m aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid

Image copyright PA Media

Beachdaichidh Comataidh Leantainneachd a' Ghnothaichais aig a' Chomhairle an-diugh air aithisg mu chùisean ionmhais, agus rabhadh innte gur dòcha gun tig gearraidhean gu math nas doimhne an ath-bhliadhna mura faigh iad barrachd taic-airgid na gheall an Riaghaltas dhaibh mar thà.

Tha iad an dùil gun tig nas lugha a-steach thuca bho chìs na comhairle - sìos mu £600,000 agus gum bi aca ri timcheall air £270,000 a bharrachd a phàigheadh do dhaoine a tha gun dachaigh.

Mi-chinnt

Cuideachd leis gu bheil gnìomhachasan dùinte bidh nas lugha a' tighinn a-steach ann an cìsean airson sgudail choimearsalta - sìos còrr is £450,000 - agus an aon sheòrsa suim airson airgid a chailleas iad airson cidhichean agus puirt le teachd a-steach nan aiseagan a tha aig a' Chomhairle sìos còrr is £100,000 cuideachd.

Bidh nas lugha airgid aca bho bhiadh sgoile a tha iad a' reic - £400,000 - agus caillidh iad £150,000 bho chìsean-parcaidh.

Ach chan eil cinnt mu ghin de na h-àireamhean seo leis nach eil fhios aig duine dè cho fada 's a mhaireas an Lockdown.

Aig a' cheart àm, tha a' Chomhairle air sàbhalaidhean a dhèanamh fhad 's a tha an staing a' leantainn.

Cùmhnadh

Tha dùil gun tèid aca air £770,000 a shàbhaladh - £300,000 ri linn is gu bheil ionadan-bìdh anns na sgoiltean aca dùinte.

Bidh nas lugha aca ri phàigheadh a thaobh siubhail is eile dhan luchd-obrach aca, rud a dh'fhaodadh £100,000 a chùmhnadh dhaibh.

Cuideachd, dh'fhaodadh cosgaisean dealain is eile ìsleachadh de £66,000 a thoirt air na dh'fheumas iad pàigheadh.

Ach a dh'aindeoin sin agus a dh'aindeoin gun d' fhuair a' Chomhairle cha mhòr £900,000 bhon Riaghaltas mar thà, is dùil ri £2.8m eile, tha rabhadh ann gum faodadh gum bi roghainnean gu math doirbh aca nuair a tha iad a' stèidheachadh a' bhuidseit aca a-rithist.Tha dùil gun tig mu £4m de chosgaisean a bharrachd air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ri linn staing a' Choròna-bhìorais.