NHS na Gàidhealtachd gan càineadh son 'dìth-fiosrachaidh'

Thuirt comhairliche Sgitheanach gur e 'cùis nàire' a th' ann cho beag fiosrachaidh is a tha NHS na Gàidhealtachd a' toirt seachad do mhuinntir an eilein a thaobh suidheachadh Covid-19.

Thuirt An Comh Iain Gòrdan gu bheil fathannan ag èirigh sa choimhearsnachd air a shàileabh.

Bha Mgr Gòrdan a' bruidhinn seachdain às deidh athair fhèin bàsachadh aig dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh.

Tha Alasdair Macleòid ag aithris.