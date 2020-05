Urras Nàiseanta na h-Alba ann an staing

Image caption Tha Àraich agus Ionad-Tadhail Bhlàr Chùil Lodair am measg na th' aig an NTS air a' Ghàidhealtachd.

Dh'fhaodadh gun caill còrr is 400 duine an cuid cosnaidh aig Urras Nàiseanta na h-Alba.

Dh'innis an NTS gu bheil suidheachadh a' Choròna-bhìorais air am fàgail ann an èiginn.

Tha iad a-nise a' beachdachadh air togalaichean agus fearann anns nach eil luach a thaobh dualchais a reic.

Thèid iad cuideachd gu Riaghaltas na h-Alba agus buidhnean a bhios a' toirt tabhartasan seachad feuch taic fhaighinn bhuapa.

Tha làraich aig an NTS air feadh na h-Alba is Àraich agus Ionad-Tadhail Bhlàr Chùil Lodair am measg na th' aca air a' Ghàidhealtachd.

Call

Dhùin na làraich air fad sa Mhàirt ri linn a' Choròna-bhìorais.

A rèir an Urrais, dh'fhaodadh gun caill iad £28m ann an teachd a-steach am-bliadhna.

Chaill iad cuideachd £46m de dh'airgead tasgaidh ri linn mar a tha cùisean ann am margaidh nan earrannan.

Tha 751 duine ag obair aig an Urras is iad ag ràdh gu bheil ceist ann mu 429 de na h-obraichean sin.

"Tha an suidheachadh a th' ann a' fàgail ceist mu choinneimh an Urrais fhèin", thuirt Àrd-stiùiriche an NTS, Sìm Skinner.

Dragh

"Tha dùil gun lean cuid de na ceumanan a th' ann às dèidh an lockdown agus leis gum bi an t-àm as trainge den t-seusan seachad, chan eil dùil gun till sinn gu suidheachadh ionmhais àbhaisteach am-bliadhna idir.

"Bidh cuid coma gu bheil cathrannas ann an staing no canaidh iad nach eil dualchas cudromach an-dràsta - ach ma thèid an t-Urras fodha, bidh call mòr maireannach ann do dh'Alba", thuirt e.

Dh'innis a' bhuidheann gu bheil iad ag obair air plana gus 27 làrach fhosgladh thairis air ùine am-bliadhna, is 18 eile fhosgladh an ath-bhliadhna.

Thuirt an t-aonadh Prospect gu bheil dragh mòr orra mu shuidheachdh an NTS.

Dh'innis iad gu bheil iad a' cumail taic ri luchd-obrach, agus gun iarr iad taic bho Riaghaltas na h-Alba gus obraichean a dhìon.