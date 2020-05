Dragh air gniomhachasan turasachd

Seo an t-àm as cudromaiche den bhliadhna do thurasachd ann am Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, ach tha dragh ann gun tèid gniomhachasan à bith ma tha na riaghailtean lockdown gu bhith leantail airson ùine mhòr. Thug cion-sneachda sna bliadhnaichean a dh' fhalbh buille air an sgìre, agus tha iomagain a-nis air taighean-bìdh agus eile gu bheil staing a' choròna-bhìorais a' cur tuilleadh sa chòir cuideam orra. Tha Nicole Webber ag aithris.