Conaltradh sa choimhearsnachd mu Chovid-19

Tha Comhairle nan Eilean Siar air a bhith a' cleachdadh an rèidio, telebhisein, na meadhanan sòisealta agus làraichean-lìn, am measg eile, airson fiosrachadh a sgaoileadh mu Chovid-19 gu muinntir na sgìre.

Ach tha iad ag ràdh gu bheil a bhith a' bruidhinn ri daoine a cheart cho feumail ri gin de na dòighean conaltraidh eile a th' aca, agus gu bheil seo gu sònraichte cudromach do dhaoine aig nach eil compiutair.

Mar sin dheth, tha a' Chomhairle ag iarraidh air daoine taic a thoirt dhaibh agus do NHS nan Eilean Siar na prìomh theachdaireachdan mu bhith gan dìon fhèin bho Chovid-19 a sgaoileadh do nàbaidhean agus chàirdean nach eil air-loidhne.

Gabhaidh seo dèanamh ann an dòigh shàbhailte a' cumail ri astarachadh sòisealta, thuirt iad.

Bileagan fiosrachaidh

Rinn iad soilleir cuideachd nach robh iad am beachd bileagan fiosrachaidh a sgaoileadh air feadh nan Eilean Siar.

Thuirt fear-labhairt: "Bhiodh seo ro dhaor agus tha cunnart nach biodh am fiosrachadh freagarrach tuilleadh, agus nas cudromaiche buileach tha cunnart an cois a bhith a' lìbhreagadh càil do dhaoine."

'S e stiùireadh Riaghaltas na h-Alba gun nigh thu do làmhan gu math an dèidh dhut bileag sam bith a thig tron doras a làimhseachadh.

Tha loidhne-taic na Comhairle do dhaoine a tha a' sireadh comairle neo cuideachaidh fosgailte Diluain gu Dihaoine bho 09.00m gu 5.00f; 's e an àireamh 01851 600 501.