Image caption Rinn Sgoil MhicNeacail na b' fheàrr an taca ris an-uiridh a rèir chlàr an Times

Bidh am pàipear-naidheachd an Times a' foillseachadh clàr de sgoiltean stàite na Rìoghachd Aonaichte a h-uile bliadhna.

Chleachd iad àireamhean bho Riaghaltas na h-Alba airson coimeas a dhèanamh eadar sgoiltean agus ùghdarrasn ionadail san dùthaich stèidhichte air toraidhean dheuchainnean Àrd-Ìre.

A rèir chlàr a' phàipeir-naidheachd 's ann sna h-Eileanan Siar a tha na h-àireamhan as ìsle sa cheud ann an Alba de sgoilearan a tha a' faighinn còig teisteanasan aig Àrd-Ìre.

Bha Sgoil MhicNeacail aig àireamh 140 - 80 àite nas àirde an taca ri far an do chrìochnaich iad an-uiridh. Tha Sgoil Lìonacleit aig àireamh 218, a' sreap bho àite 254 airson 2017-2018.

Ach bha Sgoil Sir E Scott air an Tairbeart agus Sgoil Bhàgh a' Chaisteil ann am Barraigh aig bonn na liosta de sgoiltean leis an ùghdarras ionadail cuideachd air dheireadh air càch.

Dìon

Ach tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh nach eil iad ag aithneachadh nan àireamhan agus nach eil an dòigh sa bheil an clàr air a dhealbh idir freagarrach airson tomhas a dhèanamh cho math neo cho dona agus a tha sgoiltean beaga na sgìre a' dèanamh.

Thuirt fear-labhairt nach robh am fiosrachadh slàn aig luchd-naidheachd a chuir an liosta ri chèile, agus gur e dòigh gu math cumhang a bh' ann air an ìre de dh'fhoghlam a bha sgoilearan a' faighinn a thomhas a bhith a' coimhead air cia mheud dhiubh a fhuair còig neo barrachd theisteanasan Àrd-Ìre.

Thuirt iad nam biodh an clàr a' sealltainn cia mheud sgoilear a tha a' fàgail na sgoile agus a' dol gu oilthigh, colaiste, cosnadh neo preantasachd bhiodh na h-eileanan aig bàrr na liosta.

Thuirt iad cuideachd nach biodh e iomchaidh aig an àm dhùbhlanach seo cus sgrùdaidh a dhèanamh air na h-àireamhan.