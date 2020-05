Cha tig àireamh a' bhàis bho Home Farm tuilleadh

Thuirt a' chompanaidh HC One a tha a' ruith dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh, nach eil iad gu bhith ag innse gu poblach tuilleadh cia mheud duine a tha a’ bàsachadh aig an dachaigh-chùraim agus Covid-19 orra.

Chaidh càineadh a dhèanamh orra sa choimhearsnachd airson a' cho-dhùnaidh.

Tha iad air innse gu ruige seo gu bheil còignear luchd-còmhnaidh air bàsachadh.

Chaidh an galar a dhearbhadh ann an 57 duine aig an dachaigh-chùraim, eadar luchd-còmhnaidh agus luchd-obrach.

Tha iarrtasan air nochdadh gun dèanar rannsachadh poblach air na th' air cùlaibh mar a sgap an galar anns an dachaigh-chùraim.