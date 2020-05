Rud a tha air a bhith gu math duilich dha mòran sa lockdown se mar a tha teaghlaichean air an cumail bho chèile - seanairean is seanmhairean bho an oghaichean agus mar sin air adhart.

Ann an cuid de shuidheachaidhean tha leanabh air tighinn dhan t-saoghal agus chan urrainn dha buill teaghlaich a dhol a choimhead orra.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris air suidheachadh dà theaghlach air a' Ghàidhealtachd.