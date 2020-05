Cha tèid deuchainn Covid 19 a dhèanamh air daoine a thig a-steach a dh'Uibhist

Cha tèid deuchainn airson Covid 19 a dhèanamh air a h-uile duine a thig a-steach a dh'Uibhist.

Tha cuid air sin iarraidh airson an t-àite a dhìon bhon bhìoras.

Tha mar a tha an Coròna-bhìoras air sgapadh ann an dachaigh-chùraim ann am Port Rìgh a' cur iomagain air cuid ann an Uibhist leis gu bheil ceangail aiseig eadar Loch nam Madadh agus Ùig.

Ach thuirt NHS nan Eilean Siar nach biodh e èifeachdach deuchainnean a dhèanamh air daoine a bha a' tighinn far a' bhàt-aiseig. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.