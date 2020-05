MV Kaami air bhog a rithist

Image copyright MCA

Chaidh aig sgioba sàbhalaidh air soitheach charago a th' air a bhith air na creagan far chosta a tuath an Eilein Sgitheanaich bhon Mhàrt a chur air bhog às ùr.

Chaidh an MV Kaami ann an duilgheadas faisg air deireadh a' Mhàirt 's i a' giùlain peileatan connaidh air an dèanamh de sgudal.

Cha deach duine den chriutha a ghoirteachadh.

An dèidh mar a chaidh an carago a thoir dhith, chuireadh an soitheach air bhog a-rithist Dimàirt, 's a shlaodadh gu doca-tioram Ghàrradh Chiseoirn air taobh siar Rois - turas a thug 14 uairean de thìde.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun robh iad air a bhith a' cumail sùil a-mach airson truailleadh sam bith bhon t-soitheach air na cladaichean.