Riaghaltas na h-Alba

Mìnichidh Nicola Sturgeon an-diugh dè na h-ath-cheumannan a ghabhas Riaghaltas na h-Alba air an t-slighe gus a bhith a' gluasad a-mach à lockdown. Foillsichidh am Prìomh Mhinistear pàipear a chuireas an cèill na dùbhlain agus na cothroman a tha mu ar coinneimh, a' sealltainn air rudan mar a' bhuaidh air seirbheisean slàinte, na roghainnean a thaobh a bhith a' fosgladh sgoiltean a-rithist, agus na dh'fhaodadh a bhith an dàn do ghnìomhachas.

Port Rìgh

Chaidh rannsachadh iarraidh le aonadh an GMB air mar a chaidh an Coròna-bhìoras ma sgaoil ann an dachaigh-cùraim anns an Eilean Sgitheanach. Tha dithis air caochladh leis a' bhìoras ann an dachaigh Home Farm ann am Port Rìgh, le còrr is 50 luchd-còmhnaidh agus luchd-cùraim eile air an gannrachadh. Tha NHS na Gàidhealtachd cuideachd air dearbhadh gun deach deuchainnean a dhèanamh air a h-uile neach aig dachaigh-cùraim an Acarsaid anns an Ath Leathann agus nach deach Coròna-bhìoras a lorg ann an gin dhiubh.

Sasainn 's a' Chuimrigh

Sheall àireamhan ùra airson Sasainn agus a' Chuimrigh gun deach còrr is 7,000 bàs co-cheangailte ris a' Choròna-bhìoras a chlàradh taobh a-muigh ospadalan an dà dhùthaich. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh, suas chun an 24mh là den Ghiblean, gun robh ceangal aig Covid-19 ri na bàis aig 7,713 duine. Chaochail a' chuid mhòr dhiubh - 5,890 - ann an dachannan-cùraim, le beagan air 1,300 a' bàsachadh nan dachannan.

App

Tha luchd-iomairt air draghan a thogail mun app fòna ùr a dh'fheuchas ri measadh a dhèanamh air mar a tha am bhìoras a' sgapadh. Tha iad an-fhoiseil gun dèan an app, a tha ga dhearbhadh air an Isle of Wight an-dràsta, dìmeas air còraichean prìobhaideachd. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Matt Hancock, gun deach an teicneòlas a dhealbhachadh le prìobhaideachd dhaoine aig bàrr a' chlàr-ghnothaich.

Brexit

Thàinig iarrtas bho Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba airson dàil a chur air a' cheann-là airson a bhith a' tarraing a-mach às an Aonadh Eòrpach. Tha ceannard a' phàrtaidh ann an Westminster, Ian Blackford, ag iarraidh air na pàrtaidhean dùbhlannach taic a chur ris a' mholadh aca gum bu chòir "an t-àm eadar-ghluasaid" (an transition period) a leudachadh airson dà bhliadhna air sàilleibh staing a' Choròna-bhìorais. Aig an ìre seo tha dùil gum fàg Breatainn an EU uile gu lèir aig deireadh na Dùbhlachd.

Càraichean Ùra

Tha an àireamh de chàraichean a chaidh a reic ann am Breatainn air tuiteam chun na h-ìre as ìsle airson cha mhòr 75 bliadhna. Thuirt Comann Togail is Malairt nan Carbadan gun deach dìreach 4,000 càr ùr a chlàradh anns a' Ghiblean - an àireamh as ìsle bho 1946. Chaidh còrr air 160,000 carbad a reic anns a' Ghiblean an-uiridh.