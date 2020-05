PPE

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Gàidhealach, Ceit Fhoirbeis, gu bheil gu leòr aodaich agus uidheamachd dìon pearsanta ann an dachaigh-cùraim anns an Eilean Sgitheanach, far a bheil an Coròna-bhìoras air a dhol ma sgaoil. Sheall deuchainnean gu bheil Covid-19 air còrr is 50 luchd-còmhnaidh agus luchd-cùraim aig dachaigh Home Farm ann am Port Rìgh. Tha an t-Arm air ionad a ghluasad dhan eilean far an tèid deuchainnean a bharrachd a dhèanamh airson a' ghalair.

Tilleadh a dh'Obair

Tha gnìomhachasan air ceist a thogail an ann orrasan a bhios an t-uallach laghail airson riaghailtean astair shòisealta a chur an sàs aon uair 's gun tèid an lockdown a lagachadh. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air plana-stiùiridh a dhealbhachadh air mar as urrainn do chompanaidhean tilleadh air ais a dh'obair, agus iad a' moladh am measg eile luchd-obrach a bhith a' tòiseachadh aig diofar amannan no a bhith ag obair bhon taigh, agus bacadh a chur orra a bhith a' roinn deascaichean eatorra. Tha dragh air aonaidhean agus buidhnean gnìomhachais am bi e comasach do chompanaidhean grèim fhaighinn air uidheamachd airson an luchd-obrach aca a chumail sàbhailte.

Puirt-Adhair

Thuirt àrd-stiùiriche Heathrow nach eil àite gu leòr ann am puirt-adhair mhòra na dùthcha airson riaghailtean astair shòisealta a choileanadh. Thuirt Iain Holland-Kay gum biodh aig luchd-siubhail ri feitheamh ann an sreath a bhiodh cilemeatair de dh'fhaid dìreach airson faighinn air bòrd aon phlèana Jumbo Jet.

Alba

'S mìnichidh Prìomh Mhinistear na h-Alba planaichean feasgar airson bacadh a chur air sgapadh a' Choròna-bhìorais anns na mìosan a th' air thoiseach oirnn. Thuirt Nicola Sturgeon mar thà gur e as coltaiche gun tèid an lockdown a thogail mean air mhean, agus gun lean cuid de na riaghailtean chun na h-ath-bhliadhna agus ma dh'fhaoidte nas fhaide na sin.

An Eadailt

Dh'iarr Prìomhaire na h-Eadailte air daoine a bhith faiceallach agus dèanamh cinnteach nach mill iad an t-adhartas a chaidh a dhèanamh sna h-ochd seachdainnean on a chaidh riaghailtean lockdown a chur an sàs anns an dùthaich sin. Tha ceumannan a-niste gan gabhail gus eaconomaidh na h-Eadailte ath-bheothachadh. Tha pàircean air fosgladh às ùr, le luchd-obrach a' tilleadh a dh'obair ann am factaraidhean agus làraichean-togail, agus cead aig na daoine a bhith a' siubhal a thadhal air buill teaghlaich ma tha iad a' fuireach meadhanach faisg orra.

PPE Sgoiltean

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air casg a chur air luchd-teagaisg a bhith a' cleachdadh uidheamachd sgoile airson stuth PPE a dhèanamh. Bha cuid de thidsearan a' cleachdadh na h-uidheamachd airson leithid bhìosairean a thogail do luchd-obrach slàinte. Thuirt a' Chomhairle gu bheil iad a' tuigsinn gu bheil daoine airson cuideachadh, ach nach eil e iomchaidh a bhith a' cleachdadh uidheamachd sgoile airson rudan mar seo ri linn draghan nach eil an stuth a tha iad a' dèanamh a' coileanadh riaghailtean inbhe agus sàbhailteachd.

Droga

Agus a rèir luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Obar Dheathain dh'fhaodadh droga a tha an-dràsta ga chleachdadh le euslaintich a dh'fhulaing stròc a chur gu feum airson feadhainn le Covid-19 a chuideachadh. Tha iad ag ràdh gum faodadh an droga, a tha a' sgaoileadh chnapan-fala, a chleachdadh ann an suidheachaidhean far a bheil am bhìoras air cron a dhèanamh air sgamhainn dhaoine.