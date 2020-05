Taic do Bhethesda

Bha dragh ann bho chionn cola-deug gun robh Hospice Bhethesda ann an Steòrnabhagh an cunnart dùnadh ri linn cion-airgid, agus suidheachadh a' Choròna-bhìorais a' toirt droch bhuaidh air an teachd a-steach aca.

Tha bùth charthannais na buidhne ann an Steòrnabhagh, tro bheil iad a' faighinn mòran den airgead airson an dachaigh-cùraim a ruith, air a bhith dùinte, coltach ri bùithtean eile, bho thòisich an lockdown bho chionn còig seachdainnean.

Ach bhon uairsin, tha faochadh air thighinn tro iomairtean airson airgead a thogail.

Seo Anndra MacFhionghain.