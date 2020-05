António Guteres

Thuirt Àrd-Rùnaire nan Dùthchannan Aonaichte, António Guteres, gur e briseadh-dùil a th' ann nach do rinn an saoghal còmhla oidhirp nas fheàrr air strì ris a' Choròna-bhìoras. Thuirt Mgr Guteres - agus e a' toirt slaic a rèir choltais air na Stàitean Aonaichte agus Sìona - nach do ghabh na dùthchannan as motha brath air a' chumhachd a th' aca, agus gur e sin as coireach gu ìre gun do sgap am bhìoras mar a rinn e.

Deuchainnean

Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu bheil iad an dòchas gun tig iad an-diugh fhathast air an targaid, air neo faisg air, de 100,000 deuchainn gach là airson Covid-19. Bha iad ag amas air an àireamh sin a ruigheachd an-dè. 'S bidh tuilleadh fiosrachaidh aig Nicola Sturgeon an-diugh mu leudachadh air na deuchainnean ann an Alba.

RBS

Dh'fhoillsich Banca Rìoghail na h-Alba prothaid de £519m ro chìsean air a' bhliadhna gu ruige seo - sìos cha mhòr leth air an aon àm an-uiridh. Thuirt RBS gu bheil cosgaisean a' tighinn orrasan leis gu bheil iad a' toirt faochaidh bho mhorgaid agus iasadan eile do luchd-cleachdaidh fhad 's a tha èiginn a' Choròna-bhìorais ann.

Ryanair

Tha Ryanair a' gearradh 3,000 cosnadh le buaidh a' bhìorais air siubhal anns an adhar. Tha e coltach gum faodadh gearradh an còigeamh cuid a bhith ann am pàigheadh an luchd-obrach a chumas an dreuchd. Thuirt àrd-oifigeach Ryanair, Mìcheal O'Leary, a gheàrr a thuarastal fhèin gu leth, gu bheil a' chompanaidh ann an suidheachadh gu math nas miosa na tha feadhainn eile sa ghnìomhachas.

Agus thuirt Ryanair gun toir e fad mhìosan dhaibh mus tèid aca air an t-airgead a thoirt air ais dhan a h-uile duine nach d' fhuair siubhal còmhla riutha. Thuirt Ryanair gur àbhaist dhaibh dèiligeadh ri 10,000 cùis den t-seòrsa sin gach mìos, ach gu bheil còrr is 25 millean cùis romhpa an-dràsta.

An Lockdown

Agus thàinig rannsachadh dhan cho-dhùnadh gu bheil mu 60% de mhuinntir Bhreatainn a bhiodh mì-chofhurtail a bhith a' cleachdadh ghoireasan siubhail poblach no a dhol a-mach gu taighean-seinnse 's taighean-bìdhe nuair a sguireas riaghailtean an lockdown. Agus thuirt 40% de na h-inbhich a chaidh a cheasnachadh gu bheil dragh orra an cuid cloinne a chur air ais chun na sgoile.