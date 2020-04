Luchd-obrach Eden Court air fòrladh

Bho a-màireach thèid mòran de luchd-obrach Eden Court ann an Inbhir nis a chur air fòrladh agus an t-ionad dùinte gu co-dhiù a' chiad là dhen Òg mhìos. Bhon a chaidh an t-ionad a dhùnadh sa Mhàirt tha dà cheud dhen luchd-obrach air a bhith ag obair do phròiseactan coimhearsnachd, fo stiùir Chomhairle na Gàidhealtachd, a tha ag amas air dèilgeadh ri buaidh a choronabhìorais sa sgìre. Tha an aithris seo aig Shona Nic a Phiocair...