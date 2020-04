30 bliadhna bho thubaist an Shackleton sna Hearadh

Tha 30 bliadhna ann bho thubaist an Shackleton anns na Hearadh.

Bhuail plèana Avro Shackleton AEW Mk II ann am beinn an ceann a deas na Hearadh air 30mh Giblean 1990.

Bha an t-itealan, a bha stèidhichte aig Inbhir Lòsaidh ann am Moireibh, a' feuchainn ri laighe aig ionad an RAF ann am Beinn nam Fadhla.

Chaidh an deichnear chriutha uile a mharbhadh, an Wing Comander a bha os cionn Sguadran 8 aig an àm nam measg.

B' e seo an turas mu dheireadh a bha itealan Shackleton leis an RAF an sàs ann an tubaist, agus chaidh an toirt a-mach à seirbheis ann an 1991.

Thugadh deich cisteachan laighe gu ionad an RAF ann an Steòrnabhagh trì làithean an dèidh na tubaiste airson an toirt air ais gu Inbhir Lòsaidh.

Sheas còrr air 2,500 duine ri taobh an rathaid anns na Hearadh fhad 's a chaidh na cisteachan laighe a thoirt gu tuath.

Fhuair an rannsachadh an dèidh làimhe gun robh radar an itealain air a chur dheth mar phàirt de dh'eacarsaich thrèanaidh le itealan Tornado F3.

Image copyright Colin Kinnear/Geograph

Chuir am pìleat fios air RAF Beinn nam Fadhla 's iad ag iarraidh laighe, ag ràdh gun robh iad 20 mìle an iar air an raon-laighe. Fhuaireas a-mach an dèidh làimhe nach robh iad ach 12 mìle air falbh aig an àm.

Chuir an criutha fios air an ionad aig 11:34m gun robh an aimsir ro dhona airson feuchainn ri laighe, 's gun dìreadh iad nas àirde a dh'fheuchainn a-rithist.

B' e sin an teachdaireachd mu dheireadh a thàinig bhuapa ron tubaist, agus cha deach a cluinntinn gu soilleir ann am Beinn nam Fadhla.

Bhuail am plèana anns a' bheinn ris an canar Maodal, os cionn an Taobh Tuath, an ceann a deas na Hearadh, 30tr fon mhullach.

Cho-dhùin an rannsachadh gur e a bu choireach ris an tubaist, gun robh iad a' sgèith ro ìosal airson na h-aimsire a bh' ann, ach nach gabhadh adhbhar a lorg airson sin.