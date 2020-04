Coròna-bhìoras an dachaigh-cùraim am Port Rìgh

Chaidh dearbhadh gu bheil an Coròna-bhìoras ann an dachaigh-cùraim ann am Port Rìgh.

Thathas a' tuigsinn gur e dachaigh Home Farm a th' ann.

Dhearbh NHS na Gàidhealtachd gu bheil am bhìoras ann an dachaigh neo-eisimeileach ann am Port Rìgh agus gu bheil deuchainnean a' dol air adhart a dhearbhadh gu dè an ìre.

Thuirt iad gu bheil iad a' cumail taic ris an dachaigh gus dèiligeadh ris an t-suidheachadh.