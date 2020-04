Deuchainnean

Dh'aidich Rùnaire Ceartais na Rìoghachd Aonaichte, Robert Buckland, gur dòcha nach tig an Riaghaltas air an targaid de 100,000 deuchainn gach là airson Covid-19 ron cheann-là, an-diugh. Ach thuirt e gum biodh feadhainn diombach mura biodh an Riaghaltas air targaid cho mòr a chur romhpa. Agus thuirt e gur e mearachd a bhiodh ann do dhiofar phàirtean den Rìoghachd Aonaichte poileasaidh fa leth a bhith aca airson riaghailtean a' Choròna-bhìorais a thogail. Thuirt e gum feum togail an lockdown tachairt aig an aon àm air feadh Bhreatainn.

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu bheil Alba gu math air an t-slighe dhan targaid de 3,500 deuchainn gach là agus bi tuilleadh fiosrachaidh aice-se air na deuchainnean sin a-màireach.

Lockdown

Tha Caibineat Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' coinneachadh a dheasbad cuin a thèid tòiseachadh air an lockdown a thogail. Bidh Boris Johnson os cionn na coinneimh naidheachd à Sràid Downing an-diugh airson a' chiad uair an dèidh dha tilleadh a dh'obair. Chan eil dùil gum bi gealltanas sam bith air ceann-là no ùine airson riaghailtean a thogail.

Banachdach

Chaidh aonta a dhèanamh eadar Oilthigh Oxford agus a' chompanaidh chungaidhean leigheis AstraZeneca airson banachdach dhan bhìoras a dhealbh agus a sgaoileadh. Bhiodh iad a' dèanamh sin gun phrothaid sam bith dhaibhsan gus an sguir sgapadh a' bhìorais.

A' Ghearmailt

Thuirt a' Ghearmailt nach bi an còrr faochaidh ann an-dràsta bhon lockdown an sin dhan 10mh là den Chèitean air a' char as tràithe. Thuirt neach-labhairt dhan t-Seansalair, Angela Merkel, gu bheil e ro thràth fhathast tomhas ceart a dhèanamh air buaidh a' bheagain faochaidh a th' ann an-dràsta.

Beachd Laghail

Dh'inns àrd-fhear-lagha do Chomhairle nan Eilean Siar gu bheil cead laghail aca a bhith a' toirt air daoine taighean-croite a reic airson cosgaisean cùraim a phàigheadh. Ach dh'aidich Sir Crispin Agnew QC gu bheil rudan san lagh a th' ann nach eil soilleir. Thuirt Iain MacÌomhair, a tha air a bhith ri strì ris a' Chomhairle mu thaigh a mhàthar nach maireann, nach eil anns na thuirt Sir Crispin ach beachd aon duine agus gu bheil dearbhadh cinnteach a dhìth fhathast.