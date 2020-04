Le tòrr a bharrachd dhaoine nan àbhaist an-dràsta ag obair bhon taigh, saoil an cùm daoine is companaidhean orra leis às dèidh do stàing a' chorona-bhìorais a dhol seachad?

Ma tha e dol a dh'fhàs nas àbhaistaiche, dè na rudan a dh' fhaodadh a bhith na chuideachadh do dhaoine?

Uill tha am fear naidheachd againn Alasdair MacLeòid air a bhith a trusadh bheachd air cò ris a tha e coltach a bhith ag obair bhon taigh.