Comhairle na Gàidhealtachd gu bhith £80m gann

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag ràdh gum bi iad £80m thairis air a' bhuidseat aca sa bhliadhna ionmhais seo ri linn a' Choròna-bhìorais.

Thuirt Ceannard a' bhuidseit, an Comh. Alasdair MacFhionghain, gu bheil oifigearan a' rannsachadh na tha iad a' call de dh'airgead, agus nan diofar chosgaisean a chaidh a chur orra.

"Tha oifigich an-dràsta ag ullachadh làn-sgrùdaidh buaidhe feuch dè na chaidh a chall de dh'airgead, 's dè na cosgaisean ùra a tha a' tighinn oirnn," thuirt Mgr MacFhionghain.

"Dìreach a thaobh na chaill sinn de theachd-a-steach, chunnaic sinn lùghdachadh 63% anns na tha sinn a' faighinn bhon phròiseas dhealbhachaidh, 's iarrtasan air tuiteam 52%, agus lùghdachadh 50% air tighinn air iarrtasan a thaobh inbhean togail an taca ris an dearbh chòig seachdainnean an-uiridh.

Teachd-a-steach

"Thuit na tha sinn a' faighinn bho raointean-parcaidh bho £77,000 gu dìreach £525, agus tha dùil againn £5m a chall ann an Cìs na Comhairle.

"A thuilleadh air sin thig call oirnn bho chìsean ceadachd, agus bho thachartasan is fèisean agus bho shanasachd.

"Aig a' cheart àm tha cosgaisean mòra ùra a' tighinn oirnn an-dràsta, a' gabhail a-steach cùraim shòisealta a bharrachd do dh'inbhich, falainneachd, taic-teagaisg agus cùram cloinne do luchd-obrach riatanach - tha an cùram cloinne fhèin a' cosg £0.5m gach 10 seachdainnean.

"Cha tèid aig mòran den luchd-obrach againn air an dleastanasan àbhaisteach a choileanadh, agus tha prìomhachas ga thoirt do bhith a' dèiligeadh ris an t-suidheachadh èiginneach.

"Tha sin a' fàgail nach tèid againn air gu leòr de na sàbhalaidhean a chuir sin air adhart sa bhuidseat anns a' Mhàrt a choileanadh.

"'S e an rud as èisle gu follaiseach taic a chumail ris an iomairt nàiseanta gus maill a chur air sgapadh a' bhìorais, a' toirt seachad cùraim agus taic ghnothachais, slàinte is falainneachd an luchd-obrach agus nan coimhearsnachdan againn.

"Tha mi cuideachd airson mo thaing a thoirt don luchd-obrach againn airson mar a tha iad air uallach a bharrachd a ghabhail, 's iad air atharrachadh a thaobh nan dreuchdan aca agus air freagairt làidir is cùramach dha-rìribh a thoirt don t-suidheachadh seo," thuirt e.