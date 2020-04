Cuid de sheirbheisean slàinte àbhaisteach gus tilleadh

Tha NHS na Gàidhealtachd a' coimhead ri cuid de sheirbheisean àbhaisteach a thoirt air ais, 's iad ag ràdh nach eil suidheachadh a' Choròna-bhìorais anns an sgìre cho dona 's a bha iad an dùil.

Nuair a thàinig e am bàrr bho thùs gun robh cunnart gum faodadh Covid-19 sgapadh tron Ghàidhealtachd, ghabh am bòrd-slàinte ceumanan gus am biodh ospadalan is eile cho ullaichte 's a ghabhas airson dèiligeadh ris.

Chaidh gnothaichean mar obair-lannsa nach robh gu tur deatamach, leithid obrach air glùinean no cruachain, a chur dheth rè ùine.

Ach tha oifigich ag ràdh nach eil suidheachadh a' bhìorais san sgìre cho dòna 's a bha iad an dùil.

Thuirt iad gu bheil iad a' coimhead mar sin ri cuid de sheirbheisean a thoirt air ais.

Riaghailtean

Aig an ìre seo tha 232 cùisean dearbhte den bhìoras air a' Ghàidhealtachd is 61 duine san ospadal an-dràsta a' faighinn cùraim.

"Tha a' Ghàidhealtachd am measg sgìrean ann an Alba leis an ìre as ìsle de chùisean", thuirt Stiùiriche na Slàinte Poblaich aig NHS na Gàidhealtachd, an Dr Ken Oates.

"Tha trì prìomh adhbharan air cùl sin nam bheachd.

"Tha muinntir na Gàidhealtachd air gabhail gu mòr ri astarachadh sòisealta air feadh na sgìre. Tha luchd-obrach na slàinte air obair ionmhalta gus smachd a chumail air sgaoileadh a' bhìorais, is tha mi den bheachd gu bheil cho sgapte 's a tha an sluagh air feum a dhèanamh dhuinn", thuirt e.

Ach a dh'aindeoin 's gu bheil àireamh an ìre mhath ìosal de chùisean ann, thuirt an Dr Oates cuideachd gu bheil e fìor chudromach gun lean duine orra leis na riaghailtean a th' ann a leantainn.