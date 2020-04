Deuchainnean Covid-19 anns na h-Eileanan an Iar

Tha NHS nan Eilean Siar air tòiseachadh a' dèanamh dheuchainnean airson a' Choròna-bhìorais anns an sgìre fhèin.

Ged a tha an t-inneal air a bhith aca bho chionn beagan sheachdainean, bhathas a' feitheamh airson uidheamachd eile mus gabhadh a chur gu feum.

Tha dùil gum faighear buil an deuchainn ann an trì uairean a thìde.

Tha seo an coimeas ri là no còrr air là nuair a dh'fheumadh an obair a bhith air a dhèanamh air tìr-mòr.

Thairis air na beagan làithean a tha romhainn, thèid pacaidean airson deuchainnean a chur a dh'Uibhist is Barraigh cuideachd.

Adhartas

Fàgaidh seo gun gabh deuchainnean airson nan Eilean Siar gu lèir dèanamh aig deuchainnlann Steòrnabhaigh.

Bidh an t-inneal comasach air 64 deuchainn a dhèanamh gach là.

Mhìnich NHS nan Eilean Siar gum bi an siostam aca nas fharsaing na an stiùireadh nàiseanta.

A bharrachd air daoine a gheibh deuchainn fon stiùireadh sin, dh'innis iad gum bi e comasach deuchainnean a thoirt do dh'euslainteach sam bith a bhios anns an ospadal, agus gum faod dotairean teaghlaich agus luchd-obrach meidigeach sa choimhearsachd deuchainnean a thabhainn.

Thuirt Àrd Stiùiriche a' Bhùird, Gòrdan Jamieson, gur e ceum mòr air adhart a tha seo dhaibh.