Dà ionad deuchainn an Inbhir Nis

Image copyright Getty Images

Tha a-nis dà ionad fosgailte ann an Inbhir Nis dham faod daoine dràibheadh agus deuchainn fhaighinn feuch a bheil coròna-bhìoras orra.

Aig an ìre seo, 's ann a-mhàin do luchd-obrach an NHS agus do luchd-obrach deatamach a tha an t-ionad aig Campas Inbhir Nis - agus feumar uair a chuir air dòigh ro làimhe mus tèid duine thuca.

Tha goireas coltach ris mar thà aig Ospadal an Ràthaig Mhòir.

Tha iomairt ga dèanamh air feadh na dùthcha an àireamh dheuchainnean a ghabhas dèanamh airson Covid-19 àrdachadh, agus tha ionadan air an ruith leis na feachdan armaichte gan stèidheachadh a thèid a-mach air an dùthaich a dhèanamh an leithid.