Gearan air “dealbhachadh dìomhair”

Tha comhairliche Gàidhealach air slaic a thoirt air an ùghdarras ionadail agus e ag ràdh gun deach buidheann dìomhair a chruthachadh airson dèiligeadh ri gnothaichean dealbhachaidh fhad 's a leanas staing a' choròna-bhìorais.

Thuirt Anndra Bacastair, a tha a' riochdachadh a' Ghearasdain agus Àird nam Murchan, gu bheil an co-dhùnadh a' dol an aghaidh deamocrasaidh.

Thuirt Mgr Bacastair, a tha a' suidhe air comataidh dealbhachaidh a' Chinn a Deas aig Comhairle na Gàidhealtachd, gun deach pròiseas sònraichte èiginneach a phutadh troimhe Dihaoine, a tha esan ag ràdh a tha a' toirt crìonadh air cho deamocratach agus fosgailte 's a tha am pròiseas dealbhachaidh.

Thathar a' tuigsinn gun do rinn comhairlichean aig àrd-ìre an co-dhùnadh gun toir cathraiche na comataidh agus oifigear dealbhachaidh breithneachadh air iarrtasan tro staing a' choròna-bhìorais.

Thuirt Mgr Bacastair gum bu chòir gum bi coinneamhan air-loidhne a' tachairt gus an tèid co-dhùnaidhean dealbhachaidh air adhart le uimhir 's as urrainn de bhuill a' gabhail pàirt.

Thuirt e gun do chuir an naidheachd gun deach am pròiseas atharrachadh uabhas air.