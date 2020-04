Drochaid Inbhir Lòsaidh ga dùnadh gu tur

Image copyright Comh Mhoireabh

Thèid an drochaid coise thar bhun Abhainn Lòsaidh ann an Moireibh a dhùnadh gu tur, 's pàirt dhith ga thoirt air falbh.

Chaidh an drochaid a ghairm cunnartach anns an Iuchar 2019, agus tha dùil gun tèid drochaid ùr a chur na h-àite thairis air an 18 mìosan ri tighinn.

Tha an drochaid a' dol eadar baile Inbhir Lòsaidh agus an tràigh air taobh thall na h-aibhne.

Chaidh milleadh a dhèanamh grunn thursan air bacaidhean a chuireadh an sàs gus daoine a chumail far na drochaid cunnartaich, agus tha dragh ann leis an deagh aimsir gum feuch daoine ri a cleachdadh gus faighinn chun na tràghad.