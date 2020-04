Deuchainnean

Bidh cothrom aig 10,000,000 de luchd-obrach cudromach agus an teaghlaichean air deuchainn a' choròna-bhìorais. Seo pàirt de phlana an Riaghaltais ann an Lunnainn dhan luchd-obrach as fheumaiche ann an Sasainn iad clàradh airson deuchainn ma tha coltas a' bhìorais orra fhèin no air duine san teaghlach. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gum bi an aon sheòrsa siostaim ann an Alba a dh'aithghearr.

Iasadan

Tha Roinn an Ionmhais a' beachdachadh air barantas a thoirt seachad airson iasadan suas gu £25,000 do ghnìomhachasan beaga a tha a' fulang le buaidh a' bhìorais. Tha mòran chompanaidhean a' gearain air cho doirbh 's a tha am pròiseas mus aontaich bancaichean iasad a thoirt seachad fo sgeama taice an Riaghaltais.

Cùis-lagha

Tha dithis dhotairean a tha pòsta aig a chèile a' togail cùis-lagha an aghaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, 's iad a' ceasnachadh laghalachd na comhairle a tha an Riaghaltas a' toirt seachad mu Chovid19, agus am faileachadh cuideachd, tha iad ag ràdh, fastadh aodaich is uidheamachd dìon PPE. Tha an Dr Meenal Viz agus an Dr Nishant Joshi a' togail na cùise an aghaidh Roinn na Slàinte agus Buidheann Slàinte a' Phobaill ann an Sasainn.

Na Margaidhean

Thuit luach nan earrainnean gu mòr air na margaidhean Eòrpach anns a' mhadainn an-diugh. Tha eòlaichean an iomhais den bheachd gur e as coireach ri sin nach do shoirbhich cho math 's a bha dùil le deuchainnean airson banachdach dhan choròna-bhìoras.

Coirea a Deas

Chaidh Coirea a Deas fad 24 uairean gun bhàs leis a' bhìoras airson a' chiad uair ann an còrr is mìos. Cha robh ann ach sia cùisean ùra den ghalar air an là mu dheireadh. Tha e coltach gur e prògram deuchainnean daingeann agus dearbhadh air cò thàinig faisg air a' bhìoras as coireach gu bheil àireamh a' bhàis ann an Coirea a Deas gu math nas lugha na ann an dùthchannan eile.

Falaisgearan

Chaidh triùir a thoirt gu aire Neach-Casaid a' Chrùin airson a bhith a' lasadh fhalaisgearan ann an Uibhist 's ann am Beinn nam Fadhla taobh a-muigh na h-ùine a tha e ceadaichte. 'S e an 15mh là den Ghiblean an là mu dheireadh mar as àbhaist airson falaisgearan, ach chaidh sin a thoirt air ais dhan 1mh là den Ghiblean am-bliadhna le suidheachadh a' choròna-bhìorais gus nach cuireadh iad cuideam nach leigeadh a leas air na seirbheisean èiginn.