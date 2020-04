Triùir fo amharas mu fhalaisgearan

Image caption Tha an t-sìde bhlàth, thioram a' fàgail gu bheil cunnart mòr gum faodadh teintean mondaidh tòiseachadh agus sgapadh gu furasda.

Chaidh aithris a chur gu Neach-Casaid a' Chrùin mu thriùir fhireannach a tha fo amharas gun robh iad a' cur falaisgearan ann an Uibhist is Beinn nam Fadhla taobh a-muigh an ama cheadaichte 'son seo a dhèanamh.

Chaidh na Poilis a ghairm gu trì diofar falaisgearan an t-seachdain seo ann an Uibhist agus Beinn nam Fadhla.

Fear Disathairne 18mh Giblean, fear Dimàirt 21mh Giblean, agus fear eile Diciadain 22na Giblean.

A thaobh gach cùise fa leth, thèid aithris gu Neach-Casaid a' Chrùin mun neach a bha an sàs.

Mar as trice tha suas chun a' 15mh là den Ghiblean aig daoine ri bhith a' cur falaisgearn, ach am-bliadhna, le suidheachadh a' choròna-bhìorais a' toirt buaidh, chuir Pàrlamaid na h-Alba casg air falaisgearan bhon 1mh là den Ghiblean 'son 's nach biodh aig seirbheisean èiginn ri bhith sàs nam biodh dachannan no sluagh ann an cunnart.

Leis an t-sìde bhlàth, thioram a th' air a bhith againn tha Seirbheis Smàlaidh na h-Alba ag ràdh gu bheil cunnart ann gum faodadh teintean monaidh tòiseachadh gu math furasta.