“Cha bu chòir” lockdown nas fhaide a bhith air Ghàidhealtachd

Chaidh eòlaiche thinneasan an aghaidh bheachdan gum bu chòir dhan Ghàidhealtachd agus na h-eileanan a bhi fo "lockdown" nas fhaide na sgìrean eile.

Tha cuid - ceannard an SNP aig Westminster Iain Blackford nam meag - a' cumail a-mach gur dòcha gum biodh e na b' fheàrr nam biodh a' Ghàidhealtachd air dheireadh gus dìon a chur air goireasan slàinte nas sgapte agus sluagh nas sine.

Thuirt an t-Àrd-Oll. Roland Kao bho Oilthigh Dhùn Èideann gum faodadh gu bheil fianais shaidheansail ann a dheadh calg-dhìreach an aghaidh bheachdan gum b' fheàrr lockdown nas fhaide a bhith air Ghàidhealtachd - agus gur dòcha gum biodh e na b' fheàrr lockdown a thogail nas tràithe.

Thuirt e, seach gu bheil an àireamh de chùisean den ghalar anns an sgìre nas ìsle, ma 's e 's gun deadh cur às do Chovid19 anns a' chòrr de dh'Alba, nach dèanadh e ciall a bhith air dheireadh air a' chòrr den dùthaich.

Cha bhiodh uimhir de chunnart ann, thuirt e, agus gum bu chòir co-dhiù a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan a bhith aig an aon astar.

A' dol nas fhaide na sin, thuirt e gum faodadh argamaidean a bhith ann cùisean a thilleadh dhan àbhaist air a' Ghàidhealtachd nas tràithe ma tha an ìre a tha an galar a' sgapadh nas ìsle, agus ma tha a' bhuaidh eaconomach dona.