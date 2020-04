Call £80m do dh'eaconomaidh nan Eilean Siar?

Tha cunnart ann gun caill eaconomaidh nan Eilean Siar suas ri £80m ann an teachd a-steach bho thurusachd am-bliadhna.

Sin an rabhadh bhon bhuidhinn, Turasachd Innse Gall a tha a' riochdachadh mòran dhaoine agus chompanaidhean sa ghnìomhachas.

Tha a' bhuidheann den bheachd gun caillear £40m dheth sin ron 1mh là den Iuchar.

Thathas a' tomhas gur air luchd-turais a tha 15% de dh'eaconomaidh nan Eilean Siar a' crochadh.

Fòrladh

Chan fhaod luchd-turais siubhal chun nan Eilean Siar an-dràsta ri linn riaghailtean a' Choròna-Bhìorais, agus le mòran dhaoine ag obair air an cinn fhèin ann an turasachd, tha gu leòr draghail mu na dh'èiricheas dha na gnothachasan aca.

Tha Gregor MacLeòid air a bhith a' ruith taigh leabaidh is breacaist ann an Calanais o chionn seachd bliadhna.

Bha obair eile aige, ach b' e seo a' chiad bhliadhna a bha e a' cur roimhe a bhith a' crochadh gu mòr air a' ghnothachas aige fhèin.

"Tha mi air an obair a dhèanamh a tha mi ag iarraidh a dhèanamh air an taigh, 's cha bhi cus airgid a' dol a-mach, agus bidh seo feadhair ceart dhomh - ach chan ann mar sin a dh'obraich e idir," thuirt e.

Bha aon duine ag obair do Ghregor, agus chaidh aige air a chur air fòrladh fo sgeama an Riaghaltais, agus tha cuid de dhaoine a bha an dùil tighinn a dh'fhuireach aige air a phàigheadh airson taic a thoirt dha.

'S e sin an aon chuideachadh a fhuair e thuige seo ge-tà.

"Bha granta airson £5,000, fear airson £10,000 is fear airson £25,000," thuirt e.

"Nis cha robh mise a' faighinn gin aca sin air sgàth 's gun robh mi a' pàigheadh Cìs na Comhairle seach cìsean gnothachais.

"Bha sin gu math truagh a' smaoineachadh nach robh sinn a' faighinn but taice," thuirt e.

An Riaghaltas

Chan eil Gregor leis fhèin.

Tha Ionatan Moireach a' ruith gnothachais bhaidhseagalachd.

Fhuair esan air dithis den cheathrar luchd-obrach aige a chur air fòrladh, ach tha cùisean cugallach dha.

"Bha seo a' dol a bhith air an trìtheamh seusan againn, agus tha seo an dèis tachairt 's e a' cur a h-uile càil bun os cionn," thuirt e.

"Tha a h-uile duine ag iarraidh airgid air ais. Tha sinn a' coimhead ri sin an-dràsta, ach tha sin gar fàgail ann an àite nach eil cho math.

"Tha sinn an dèis airgead fhaighinn bhon Riaghaltas, 's tha sin an dèis cuideachadh mòr a dhèanamh, so 's mathaid gum faigh sinn air a' chompanaidh a chumail a' dol.

"Ach tha fhathast tòrr obrach ri dhèanamh mus fhaic sinn dè tha a' dol a thachairt," thuirt e.

A' Cosg an t-Uabhas

Tha Aonghas Iain MacLeòid air a bhith a' ruith Hotel Hebrides anns na Hearadh airson còrr is 20 bliadhna.

"Tha an taigh-òsta, na seòmraichean, an taigh-bìdh dùinte, an taigh-seinnse dùinte, an self-catering againn dùinte," thuirt e.

"Chaill sinn a h-uile càil a th' ann.

"Tha e a' dol a chosg an t-uabhas, tha mi duilich a ràdh," thuirt e.

Tha Mgr MacLeòid taingeil airson na taice a fhuair e bhon Chomhairle, 's e an dòchas 20 den luchd-obrach aige a chur air fòrladh - ach chan eil barantas ann gum bi an dreuchdan sàbhailte.

Tha leisg air cumail air agus fiachan mòra a bhith air.

"Tha sinn a' cumail a' dol tron gheamhradh dìreach airson na daoine againn a chumail agus seirbheis a thoirt dhan choimhearsnachd," thuirt e.

"Ach tha sin a' cosg airgid dhuinn.

"Chan urrrainn dhuinn sin a dhèanamh am-bliadhna.

"Bha geamhradh againn, bha samhradh mar gheamhradh againn, 's bidh geamhradh againn a-rithist an uairsin.

"Chan urrainn dhuinn sin a dhèanamh agus a bhith falainn gu leòr airson a bhith a' cumail a' dol an àm seo an ath-bhliadhna," thuirt e.