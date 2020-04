Tha banca-bìdh nis stèidhichte ann am Muile. Ag obair a-mach à Taigh-òsta nan Eilean Siar ann an Tobar Mhoire tha e a' toirt biadh do theaghlaichean agus daoine san eilean agus ann an Eilean Idhe a tha a' cur feum air.

Thòisichear a' cuideachadh còignear san eilean.

Ach às dèidh ceithir seachdainnan de lockdown, tha 30 teaghlach a-nis a' faighinn taic.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.