Bàs Covid-19 sna h-Eileanan Siar

Image copyright Getty Images

Chaidh a' chiad bhàs a chlàradh anns na h-Eileanan Siar leis a' Choròna-bhìoras.

Tha am bhìoras a-niste air bàs adhbhrachadh anns a h-uile sgìre bhùird-slàinte ann an Alba.

Chaidh na h-àireamhan fhoillseachadh le Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, anns a' chunntas làitheil aice.

Thuirt a' Bh-Ua. Sturgeon gu bheil i a' toirt misneachd às na h-àireamhan nas lugha a tha a' dol dhan ospadal às ùr, agus na th' ann an dlùth-chùram.

A rèir nam figearan ùra bho Chlàran Nàiseanta na h-Alba - tha 1,616 duine air bàsachadh bhon Choròna-Bhìoras suas gu Didòmhnaich seo chaidh.

Bha an treas cuid de na bàis ann an dachannan cùraim, 56% san ospadal, agus 10% aig an taigh.