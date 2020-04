Lockdown nas fhaide air a' Ghàidhealtachd?

Tha am BP Gàidhealach, Iain Blackford, ag ràdh gum faodadh gum feumte leantainn le bacaidhean sa Cheann a Tuath airson daoine so-leònta a dhìon bhon Choròna-Bhìoras.

Tha Mgr Blackford a' riochdachadh Rois, an Eilein Sgitheanaich agus Loch Abair aig Westminster far a bheil na cheannard air buidheann an SNP.

Thuirt e gu bheil e ag aithneachadh nach robh buaidh a' ghalair air a' Ghàidhealtachd thuige seo cho mòr 's a bha ann an sgìrean eile air sgàth nan ceumanan a th' ann stad a chur air bho bhith a' sgaoileadh.

Tha deasbad a' dol mu dè cho fada 's bu chòir na riaghailtean a th' ann a ghlèidheadh agus tha Mgr Blackford ag ràdh gur dòcha gum bu chòir dhaibh a bhith an sàs air a' Ghàidhealtachd nas fhaide na ann an sgìrean eile.

Thuirt Mgr Blackford gu bheil tòrr de sheann daoine san sgìre is daoine so-leònta eile, is gum faodadh iad a bhith ann an cunnart ma thèid an lockdown a thogail is gun tigeadh daoine a-steach à sgìrean eile far an robh an galar nas bitheanata.

Tha e cuideachd a' toirt rabhadh gum faodadh suidheachadh mar sin cus uallaich air seirbheisean slàinte san sgìre.

Thuirt e, mar sin, gum bu chòir beachdachadh air lockdown nas fhaide sa cheann a tuath, is gur dòcha nach bi fàilte ga cur air luchd-turais son treis mhòr fhathast.