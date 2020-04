Dragh nach bi sgeama fòrlaidh an riaghaltais gu cus feum do ghnothachasan turasachd

Seo a' chiad latha de sgeama fòrlaidh an riaghaltais fom faigh gnìomhachasan taic mu choinneimh buaidh a' Choròna-Bhìorais orra.

Bidhear a' pàigheadh mòran de thuarastal dhaoine a thèid a chur air fòrladh leis an luchd-fastaidh aca.

Feumaidh companaidhean iarrtas a chur chun an riaghaltais airson uiread ri 80% de thuarastal an luchd-obrach sin fhaighinn air ais.

Tha dùil gun cosg an sgeama mu £10bn gach mìos a mhaireas e, agus tha an riaghaltas cuideachd a' tabhann airgid ùir dha airson companaidhean ùra, adhartach a chuideachadh tron stàing.

Ach tha dragh ann gu bheil e gu bhith doirbh do ghnìomhachasan as àbhaist a bhith a' fastadh luchd-obrach airson seusan na turasachd airgead fhaighinn bho na sgeamaichean taic a th' ann.

Tha Faye NicLeòid, neach-cunntais san Eilean Sgitheanach, ag ràdh nach eil an siostam, mar a tha e, a' freagairt air mòran de na companaidhean ris am bi i a' dèiligeadh.

Sgrìobh i chun an t-Seansalair, Rishi Sunak, agus gu Rùnaire Ionmhais na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, le dragh nach eil an sgeama fòrlaidh gu cus feum do mhòran chompanaidhean a tha ag obair ann an turasachd.

Tha i ag ràdh gum bi e duilich dhaibh leis nach eil iad ach a' fastadh dhaoine tro sheusan na turasachd a-mhàin agus, mar sin, nach eil na cinn-la a tha stèidhichte airson taic an sgeama fhaighinn a' freagairt orra.

"An toiseach nuair a thug iad a-mach a Job Retention Scheme dh' fheumadh daoine a bhith air a' phayroll aig gach companaidh ro dheireadh a' Ghearrain, ach mar a tha fios againn sna h-Eileanan agus air a' Ghàidhealtachd air fad tha tòrr dhaoine a' tighinn a dh'obair gach seusan agus chan eil an seusan a' tòiseachadh gus am Màrt aig a' char as tràithe agus, mar sin, bha an t-uabhas a' dol a chall a-mach air an sgeama fòrlaidh.

Dùbhlan a bharrachd

Ged a dh' atharraich an Seansalair an ceann-là far am faigheadh daoine buannachd às an sgeama gu 19mh Màrt, tha Faye NicLeòid ag ràdh gu bheil cnap-starra eile ro luchd-fastaidh agus 's e sin gu bheilear ag iarraidh orra Real Time Information a thoirt seachad.

"Gu mì-fhortanach cha bhi sin ach a' dol a-staigh ach aon turas sa mhìos sa mhòr-chuid de shuidheachaidhean nuair a tha thu a' cur troimhe pàigheadh gach mìos agus, mar sin, 's e dìreach gnìomhachasan a tha a' pàigheadh dhaoine gach seachdainn."

"Airson a' Mhàirt tha am fiosrachadh a tha sin cheanna air a dhol a-steach; feumaidh sin a dhol a-staigh ron 15mh Giblean agus bhiodh e doirbh do dhaoine sin atharrachadh.

"Nan canadh iad gu robh daoine air tòiseachdainn ron 19mh Màrt agus gu bheil sin soilleir air an t-siostam fhèin bhiodh sin na fhreagairt air an duilgheadas a tha seo," mhìnich i.