Oideachadh aig an taigh

Ged nach eil mòran dùil ann gun till sgoiltean na h-Alba gus an tòisich bliadhna sgoile ùr aig deireadh an t-samhraidh, chan eil sin ag ràdh nach eil oideachadh gu leòr a' dol eadar tidsearan agus pàrantan aig an taigh.

Am measg nan goireasan - air an cur suas air an eadar-lìon - airson pàrantan le clann a tha a' dol tro mheadhan na Gàidhlig tha 'Clasrum air an Oir' air a stèidheachadh le teaghlach ann am Malaig.

Seo Alasdair MacLeòid.