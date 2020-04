Ulaidhean an Lockdown

Image copyright Stòras Ùisdein MhicIllinnein Image caption Dealbh iongantach a thàing am bàrr anns na seachdainean mu dheireadh is Rìgh Nepal a' coinneachadh ri sgioba Shrath Chura ann an 1958.

Anns na h-amannan neònach a th' againn, tha cuid de dhaoine a' feuchainn ri dòighean a lorg gus an ùine a lìonadh.

Ùine nach robh iad an dùil a bhiodh aca.

Tha fàileadh a' pheanta san adhar is feansaichean cho spaideal 's a bha iad a-riamh. Bocsaichean a-muigh is lobhtaichean air an sgioblachadh, mu dheireadh thall.

Agus tha e coltach nach e dìreach treallaich a bh' annta. Tha ulaidhean ag èirigh a-mach à staing uabhasach a' Choròna-bhìorais.

Image copyright Stòras Ùisdein MhicIllinnein Image caption Seo Inbhir Aora a' cluich san Òban ann an 1930. Bha cuid sa bhaile den bheachd nach robh dealbh bhon gheama seo ann idir.

"Tha e cho buileach àraid a bhith a' faicinn daoine a tha a-nise glaiste aig an taigh a' lorg rudan a nì iad, is an luach a tha iad a' cur air rudan a bh' aca is 's dòcha nach robh dìreach tìde aca cur seachad air," thuirt an Dr Ùisdean MacIllInnein, a tha cuideachd ag obair air pròiseict Cuimhneachan na h-Iomain.

"Gu ìre mhòir tha sin a' ciallachadh dhealbhan. 'S e na dealbhan a tha daoine air a bhith a' lorg an rud as prìseile is as luachmhoire, is tha iad a-nise a' taomadh a-staigh," thuirt e.

Taomadh is a' sìor thaomadh, a-rèir choltais.

Ann an saoghal na h-iomain tha na meadhanan sòisealta nan teine le seann dhealbhan, rud a tha a' piobrachadh dhaoine gu sgeulachdan is cuimhneachan mu na làithean a bh' ann.

Dh'innis Ùisdean gu bheil trì buidhnean ùra air nochdadh ann an sgìre Loch Abair a-mhàin. Ann an Inbhir Aora tha Davy Mac a' Phearsain air a bhith a' frasadh dhealbhan a-mach.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Agallamh leis an Dr Ùisdean MacIllinnein.

"Tha daoine a' faighneachd cheistean: 'cò tha seo, cuin a thachair sin?', tha Ùisdean ag ràdh.

"Tha sin air tòrr fiosrachaidh fhuasgladh dhuinn nach robh againn.

"Tha na mìltean de dhealbhan air cruinneachadh anns na trì làraich ann an Loch Abar, is tha daoine a-nise a' bruidhinn air 's dòcha leabhraichean fhoillseachadh nuair a bhios seo seachad," thuirt e.

'S e rud eile a tha gan cuideachadh gu bheil rannsachadh a-nise nas fhasa na bha e a-riamh.

Ged a tha turas dhan leabharlann no sporghail am measg sheann phàipearan fhathast air leth cudromach ann an obair rannsachaidh, tha na h-uimhir a ghabhas dèanamh san là a th' ann gun an taigh fhàgail idir.

Image copyright Stòras Ùisdein MhicIllinnein Image caption Dealbh eile a tha air nochdadh. Bun-sgoil Chaol a' Ghearasdain tràth anns na 60an. Eil sibh ag aithneachadh duine?

Seann phàipearan-naidheachd, leabhraichean E, stòrasan bhideo is fuaime am measg eile, a bharrachd air dòigh fìor mhath air daoine a lorg is conaltradh riutha tro na meadhanan sòisealta.

Tha Ùisdean dòchasach air a' cheann thall gin tig dìleab ris nach robh dùil bhon staing a th' ann - tro dhealbhan, fiosrachadh, rannsachadh is leabhraichean.

"Tha mise a' smaoineachadh gu bheil daoine a' dèanamh feum de na seachdainean a tha seo, agus na seachdainean mòra a tha romhainn 's dòcha fhathast.

"Bidh sinn a' coimhead air ais air na sia mìosan a tha seo.

"Tha uimhir de stuth againn. 'S e an rud a tha cudromach a-nise gun dèan sinn feum dheth," thuirt e.