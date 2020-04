Coltach ri iomadh sràid ann am iomadh baile air feadh na dùthcha, tha Sràid a' Chaisteil ann an Inbhir Nis gu math sàmhach leis gu bheil a' chuid as motha dhe na bùithtean dùinte.

Tha feadhainn ann ge-tà a tha fosgailte fhathast.

Ach fosgailte neo dùinte - tha iad uile iomagaineach mu cho seasmhach 's a bhios na gnìomhachasan aca air sgàth suidheachadh a' Choròna-Bhìorais.

Tha Nicole Webber ag aithris.