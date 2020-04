Drochaid-rèile Ghleann Fhionnainn gorm 'son luchd-obrach an NHS

Thàinig dath diofraichte air drochaid-rèile ainmeil Ghleann Fhionnainn oidhche Dhiardaoin.

Bha an drochaid am measg thogalaichean is structaran air feadh na Rìoghachd Aonaichte a bh' air an lasadh gorm gus moladh a dhèanamh air luchd-obrach an NHS.

'S e a' chompanaidh The Stage Group a chuir na solais air dòigh.

Taic

"Bha sinn air ar dòigh a bhith ag obair còmhla ris The Stage Group gus an drochaid a dhèanamh gorm", thuirt Ailean Ros bho Network Rail.

"'S e dòigh a bha seo airson taic a shealltainn dhan NHS airson gach rud a tha iad a' dèanamh anns an èiginn a th' ann leis a' choròna-bhìoras", thuirt e.

Tha Hydro Ghlaschu agus Talla Rìoghail Albert ann an Lunnainn am measg àiteachan eile a tha air a dhol gorm airson na NHS.