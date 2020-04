Uallach air ionadan cùraim chloinne

Le tòrr chloinne a-nise gu bhith air an cumail a-staigh - gun a bhith a' dol dhan sgoil - tha dùil is dòchas ann gun tèid iad air ais dhan sgoil an dèidh làithean-saora an t-Samhraidh.

Ach càite a bheil seo a' fàgail ionadan cùram-chloinne, agus iad sin - co-dhiù gu ìre - an urra ri pàrantan a bhith a' pàigheadh airson an cuid-chloinne fhàgail ann - rud nach bi a' tachairt airson grunn mhìosan eile.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.