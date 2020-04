Luchd-obrach nam Prìosan

Tha am BBC a' tuigsinn gu bheil còrr air 20% den luchd-obrach aig prìosanan na h-Alba dheth tinn air sgàth a' Choròna-Bhìorais. Chaidh a ràdh gu bheil an suidheachadh a' cur cuideim mhòir air an t-seirbheis. Cuideachd tha Comataidh Cheartais Holyrood air sgrìobhadh chun an Riaghaltais agus Seirbheis nam Prìosanan, a thogail dragh bho oifigearan prìosain nach eil aodach dìonach aca.

COP 26

Chaidh co-labhairt COP 26 air suidheachadh na gnàth-shìde, a bha gu bhith an Glaschu as t-Samhain, a chur dheth chun na h-ath-bhliadhna. Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gum feumadh làn-aire dhùthchannan a bhith air a' Choròna-Bhìoras. Bha dùil ris na mìltean aig a' cho-labhairt anns an t-Samhain.

Deuchainnean

Thuirt am Prìomhaire gur e barrachd dheuchainnean airson a' Choròna-Bhìorais an dòigh as fheàrr airson a' chùis a dhèanamh air. Bha e a' bruidhinn ann am bhideo air Twitter an-raoir agus mòran air gearain nach eil gu leòr dheuchainnean gan dèanamh, gu h-àraid le luchd-obrach an NHS. Gheall Boris Jonhson, air a bheil am bhìoras, gun tèid oidhirpean a bharrachd a dhèanamh an siostam dheuchainnean a leudachadh.

Sochairean

Tha faisg air millean duine air cur a-steach airson a' Chreideis Choitchinn thairis air a' chola-deug mu dheireadh. Tha sin faisg air deich uimhir na h-àireimh de thagraichean ùra a bhiodh ann thairis air cola-deug àbhaisteach. Chaidh 10,000 neach-obrach a ghluasad gus cuideachadh leis na h-iarrtasan ùra.

BA

Tha dùil gun cuir British Airways timcheall air 36,000 duine às an dreuchdan rè ùine air sgàth suidheachadh a' bhìorais. Tha iad air a bhith a' bruidhinn ris na h-aonaidhean mu dheidhinn seo. Tha dùil gun dèan companaidhean adhair eile an aon rud.

Euslaintich Eileanach

Tha plèanaichean le Loganair agus heileacoptairean bhon RAF gan ullachadh airson euslaintich Eileanach leis a' Choròna-Bhìoras orra a thoirt dhan ospadal air tìr-mòr nam biodh sin a dhìth. Dh'innis Rùnaire na Slàinte an-dè gum biodh podaichean sònraichte gan cleachdadh airson euslaintich a ghiùlain am broinn itealan gus iad fhèin agus daoine eile a dhìon. Tha Loganair air aon phlèana atharrachadh mar thà airson pod Epishuttle a ghabhail, agus tha iad ag obair air plèana eile cuideachd.

New Craigs

Tha buidheann iomairt air dragh a thogail nach eil euslaintich ann an Ospadal Inntinn New Craigs ann an Inbhir Nis air an dìon mar a bu chòir bhon Choròna-Bhìoras. Tha MeToo Highland ag ràdh nach eil rùm gu leòr aig na h-euslaintich a th' ann airson astar a chumail bho chèile. Chan eil NHS na Gàidhealtachd air càil a ràdh mun t-suidheachadh fhathast.