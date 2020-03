"Cuiribh tursan aiseig dheth air-loidhne"

Image caption

Tha CalMac air a h-uile turas air na soithichean aca a chur dheth chun an 16mh la den Iuchar, ach a-mhàin siubhal sam bith a tha riatanach do mhuinntir nan eilean no luchd-gnothachais a tha a' ruith seirbheis a tha riatanach.