Staing cùraim shòisealta sna h-Eileanan Siar ri linn CB

Dh'fhaodadh an Coròna-Bhìoras staing adhbhrachadh ann an cùram sòisealta sna h-Eileanan Siar is comhairle na sgìre a' sùileachadh gum bi mu 160 den luchd-obrach far an obair thar an ath-thrì mìosan.

Tha draghan ann gum bi luchd-obrach Comhairle nan Eilean Siar a tha a' toirt seachad cùraim, far an obair leis a' bhìoras, no ma bhios an tinneas air an càirdean, agus feumar a bhith faiceallach a chionn 's gu bheil iad am measg nan daoine as motha a th' ann an cunnart.

Tha a' Chomhairle a-nis air iarrtas èiginneach a dhèanamh, is iad a' coimhead airson daoine aig a bheil eòlas obrach san roinn chùraim - no aig nach eil - a bhiodh deònach cuideachadh.

A bharrachd air sin tha iad ag iarraidh air teaghlaichean dhaoine a tha a' faighinn cùraim barrachd a dhèanamh airson taic a chur riutha ma 's urrainn dhaibh.

Seasmhach

"Tha fios againn leis mar a tha am bhìoras a' sgaoladh a-mach nach eil e seasmhach dhuinn na seirbheisean cùraim a chumail aig an ìre aig a bheil iad," thuirt an Comh. Kenny John MacLeòid, cathraiche Comataidh na Coimhearsnachd agus Taigheadais aig a' Chomhairle.

"Tha sinn a' coimhead às dèidh 600 duine a-muigh anns a' choimhearsnachd gach là," thuirt e.

"Ma 's urrainn do dhaoine aig an robh eòlas air choireigin ann an seirbheisean slàinte no seirbheisean cùraim ar cuideachadh, bhiodh sin math dha-rìribh.

"Chan e sin a-mhàin ach mus do thòisich seo idir bha sinn suas ri 40 duine gann san t-seirbheis, daoine a bhiodh a' dol a-mach dhan choimhearsnachd a' toirt seachad a' chùraim sin, mar sin cha robh sin aig ìre sheasmhaich an uairsin fhèin.

"Ach le bhith a' coimhead air adhart 's a' beachdachadh gum faodadh tòrr a bharrachd den luchd-obrach againn fhìn a bhith dheth, sin an t-adhbhar a tha sinn a-nis a' coimhead a-mach airson daoine a dh'fhaodadh cuideachadh.

"Daoine 's mathaid a th' air an dreuchd a leigeil seachad no gu bheil an obair a bh' aca air tighinn gu ceann is gu bheil iad a' coimhead airson ruideigin eile a dhèanamh.

Cudromach

"'S e seirbheis uabhasach cudromach a tha seo agus gheibh daoine tòrr toileachais bho bhith a' dol a-mach 's a' cuideachadh dhaoine a th' ann am feum mar seo agus feumach air cùram," thuirt e.

"Gheibheadh iad trèanadh is gheibheadh iad eòlas, ach 's e àm èiginneach a tha seo agus tha sinn a' coimhead airson daoine a tharraing a-steach ann an ùine ghoirid.

"Tha sinn a' cur a-mach fiosrachaidh gu teaghlaichean aig a bheil daoine a tha fo chùram am b' urrainn dhaibh beagan a bharrachd a dhèanamh san àm a tha seo cuideachd airson gum bi seirbheis cho seasmhach 's as urrainn is gun urrainn dhuinn ruighinn air daoine air feadh nan coimhearsnachdan againn.

"Sin an duilgheadas cuideachd, tha daoine fo chùram air feadh na coimhearsnachd, air feagh nan eilean agus tha sinn airson gun ruig sinn na 's urrainn dhuinn de na daoine sin a tha a' fulang," thuirt an Comh. MacLeòid.

Ma 's urrainn dhuibh cuideachadh leigibh fios air a' fòn air: 01851 822606 no cuiribh post-dealain gu: human.resources@cne-siar.gov.uk