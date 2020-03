Dùnaidhean ri lìnn a' Choròna-Bhìorais

Tha grunn sgoiltean, cholaistean is oilthighean air feadh Alba air dùnadh is an Coròna-Bhìoras air nochdadh air sgoilearan no air luchd-obrach.

Chan eil an Riaghaltas air comhairle a thoirt gu h-oifigeil aig an ìre seo do sgoiltean dùnadh uile gu lèir.

Ach thuirt an Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gun robh "an suidheachadh ag atharrachadh gu luath".

Ann an Inbhir Nis, tha Bun-Sgoil Bhaile a' Ghobhainn duinte Dimàirt (17mh den Mhàrt) ri linn dìth luchd-obrach.

Tha sgoil-àraich Shrath Èireann dùinte cuideachd.

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd nach fhosgladh Bun-Sgoil Chnoc na Creige neo Bun-Sgoil a' Chnuic Bhric ann am Baile Dhubhthaich gus an tig tuilleadh fiosrachaidh.

Ann an Sealtainn tha a h-uile bun-sgoil dùinte airson seachdain seach Fair Isle, Fetlar agus Foula.

Amharas

Tha Àrd-Sgoil Thioridh agus Bun-Sgoil Dhearbhaig ann am Muile dùinte gu Diciadain (18mh den Mhàrt) airson an glanadh is amharas gun robh cuideigin anns gach sgoil leis a' bhìoras.

Dh'innis Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean gu bheil iad a' cur stad air teagasg anns a' chlas anns gach 13 colaistean agus ionad rannsachaidh aca bho 5:00f Dihaoine seo tighinn, (am 20mh là den Mhàrt).

Tha grunn oilthighean is cholaistean eile air iarraidh nach tig oileanaich gu campas.

Chan eil clasaichean sam bith a' dol air adhart aig Oilthigh Ghlaschu agus chaidh stad a chur air clasaichean aig Oilthigh Raibeart Ghòrdain an Obar Dheathain bho 09:00m Dimàirt (17mh den Mhàrt).

A bharrachd air sgoiltean tha grunn thachartasan ionadail is nàiseanta air an cur dheth - Geamannan Gàidhealach Inbhir Nis, a bhiodh a' gabhail àite air an 18mh là den Iuchar, nam measg agus Mòdan ionadail.

Cha tèid rèis rothaireachd Etape Loch Nis, a bhiodh a' gabhail àite an ath-mhìos, air adhart chun na Sultaine.